Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
A.Ö. idaresindeki 16 AIF 196 plakalı otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolunun Yoncalı köyü mevkisinde S.A'nın kullandığı 54 FR 486 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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