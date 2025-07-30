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        Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:52
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        Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        A.Ö. idaresindeki 16 AIF 196 plakalı otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolunun Yoncalı köyü mevkisinde S.A'nın kullandığı 54 FR 486 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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