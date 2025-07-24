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        Ağrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

        Ağrı'da, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 20:09 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:13
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        Ağrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi
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        Ağrı'da, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kentte 38 haftalık ve 2 kilo 840 gram olarak dünyaya gelen Mihriban Yüce'ye doğumsal kalp anomalisi (pulmoner stenoz + VSD) teşhisi konuldu.

        Bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya gönderilmesine karar verildi.

        Ambulansla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulans aracılığıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine nakledildi.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, desteklerinden dolayı Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji ve Yenidoğan ekibine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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