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        İshak Paşa Sarayı'nda eşsiz gün batımı manzarası

        TÜRKİYE'nin çatısı konumundaki, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın görkemli manzarasına nazır İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:46 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:46
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        İshak Paşa Sarayı'nda eşsiz gün batımı manzarası
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        TÜRKİYE'nin çatısı konumundaki, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın görkemli manzarasına nazır İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi yapı, yalnızca mimarisiyle değil, sunduğu eşsiz gün batımı manzarasıyla da dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, saraya hakim konumdaki kafeteryanın bahçesinden gün batımını izlerken, tarihi atmosferin içinde unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

        17'nci yüzyılda yapımına başlanan İshak Paşa Sarayı, Osmanlı, Safevi, Rus ve Ermeni mimari unsurlarını harmanlayan zarif yapısıyla öne çıkıyor. Saray, aynı zamanda Ağrı Dağı ve çevresine hakim konumuyla da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Sarayın farklı bölümlerini gezen misafirler, ardından tepedeki kafeteryaya geçerek eşsiz manzara eşliğinde içeceklerini yudumlayabiliyor.

        TARİH VE MANZARA BİR ARADA

        Sarayın ziyaretçileri, tarihi atmosferin yanı sıra Doğubayazıt Ovası'nın kuş bakışı manzarasını izleme fırsatı da buluyor. Özellikle gün batımında sarayın taş duvarlarına yansıyan güneş ışıkları, yapıyı adeta altın sarısına dönüştürüyor. Bu anlar, fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için eşsiz kareler sunuyor. Doğubayazıt'a gelen ziyaretçiler ayrıca Ağrı Dağı, Buz Mağarası, Meteor Çukuru, Nuh'un Gemisi kalıntıları, Ahmedi Hani Türbesi ve Doğubayazıt Kalesi gibi önemli turistik noktaları da gezme imkanı buluyor.

        GEÇMİŞE YOLCULUK

        İshak Paşa Sarayı'nda gün batımını izleyenler, tarihi atmosferin içinde unutmaz bir deneyim yaşıyor. Sarayın duvarlarındaki çini süslemeler, kervansaray tarzı yapılar ve Osmanlı mimarisine ait detaylar, tarih meraklılarını cezbediyor. Aynı zamanda bir kültür ve inanç merkezi olarak da önem taşıyan sarayda, o döneme ait konaklama alanları, ibadet yerleri ve çeşitli hücreler, ziyaretçilere tarihi bir yaşamın izlerini sunuyor.

        Sarayda gün batımını izleyen eğitimci Abdullah Samancı, "Burada sadece gün batımının keyfini çıkarmakla kalmadık, birçok tarihi mekanı da görme fırsatı yakaladık. Doğubayazıt ilçesi, tarih, doğa ve kültürün buluştuğu nadir yerlerden biri" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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