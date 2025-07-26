4 bin metre yükseklikteki saklı güzellik dağcıları cezbediyor

Ağrı, Bitlis ve Muş sınırında bulunan Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı olan Süphan, yılın 4 mevsimi dağcılar ve doğa tutkunlarının tırmanış rotasında yer alıyor.

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