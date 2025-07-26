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        4 bin metre yükseklikteki saklı güzellik dağcıları cezbediyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı zirvesinde yer alan volkanik krater göller, dağcıları cezbediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:05
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        4 bin metre yükseklikteki saklı güzellik dağcıları cezbediyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı zirvesinde yer alan volkanik krater göller, dağcıları cezbediyor.

        Ağrı, Bitlis ve Muş sınırında bulunan Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı olan Süphan, yılın 4 mevsimi dağcılar ve doğa tutkunlarının tırmanış rotasında yer alıyor.

        Bölgede zirve yapabilmek için saatlerce zorlu tırmanış yapan dağcılar, yüksek sıcaklık nedeniyle gece başladıkları yürüyüşlerini, kar örtüsü üzerinde soğuk havada tamamlıyor.

        Zirvede yer alan volkanik krater gölleri de doğal güzelliğiyle dağcıları cezbediyor.

        - Zirveye tırmanan AA ekibi saklı güzelliği kayıt altına aldı

        Dağcıların zirve tırmanışına eşlik eden Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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