4 bin metre yükseklikteki saklı güzellik dağcıları cezbediyor
ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı zirvesinde yer alan volkanik krater göller, dağcıları cezbediyor.
ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı zirvesinde yer alan volkanik krater göller, dağcıları cezbediyor.
Ağrı, Bitlis ve Muş sınırında bulunan Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı olan Süphan, yılın 4 mevsimi dağcılar ve doğa tutkunlarının tırmanış rotasında yer alıyor.
Bölgede zirve yapabilmek için saatlerce zorlu tırmanış yapan dağcılar, yüksek sıcaklık nedeniyle gece başladıkları yürüyüşlerini, kar örtüsü üzerinde soğuk havada tamamlıyor.
Zirvede yer alan volkanik krater gölleri de doğal güzelliğiyle dağcıları cezbediyor.
- Zirveye tırmanan AA ekibi saklı güzelliği kayıt altına aldı
Dağcıların zirve tırmanışına eşlik eden Anadolu Ajansı
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