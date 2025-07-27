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        Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 27.07.2025 - 23:34
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        Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        İbrahim B. idaresindeki 20 DP 504 plakalı otomobil, il merkezindeki Küpkıran Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim S'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan İbrahim S, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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