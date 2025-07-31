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        Ağrı'da 280 bin ton buğday, 160 bin ton arpa rekoltesi bekleniyor

        AĞRI'ya bağlı Eskiharman köyünde hasat törenine katılan Vali Mustafa Koç, 280 bin ton buğday, 160 bin ton arpa rekoltesi beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:25 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:30
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        Ağrı'da 280 bin ton buğday, 160 bin ton arpa rekoltesi bekleniyor
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        AĞRI'ya bağlı Eskiharman köyünde hasat törenine katılan Vali Mustafa Koç, 280 bin ton buğday, 160 bin ton arpa rekoltesi beklediklerini söyledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eskiharman köyünde hasat töreni düzenlendi. Ağrı Valisi Mustafa Koç, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu'ndan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı ve biçerdöverle hasat yaptı.

        Ağrı'nın 3 milyon 439 bin 820 dekar tarım arazisi olduğunu belirten Vali Mustafa Koç, 1 milyon 703 bin 482 dekarda hububat ekimi yapıldığını söyledi. Hububatın kent ekonomisinde ağırlığı olduğunu ifade eden Vali Koç, geçen yıl 228 bin 878 ton buğday, 180 bin ton arpa üretildiğini bildirdi. Vali Koç, açıklamasında, "2024 yılı içinde ilimiz genelinde toplam 39 bin 719 tarımsal işletmeye 777 milyon 418 bin 193 TL tutarında destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu destekler, üreticimizin motivasyonunu artırmakta, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmaktadır. Bu yıl ekimi yapılan 1 milyon 30 bin 300 dekarlık alanda yaklaşık 280 bin ton buğday, 675 bin dekar alanda ise 160 bin ton arpa rekoltesi öngörülmektedir. Bu rakamlar, Ağrı'nın tarımsal üretimdeki iddiasını ortaya koymaktadır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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