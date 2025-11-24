Habertürk
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Ağrı'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:50 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:50
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda 7 adrese düzenlenen operasyonda, 1 AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 şarjör, 139 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 85 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, aranması bulunan bir kişi de cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

