Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle ağaçlar kırağı tuttu
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaçlar, güzel manzara oluşturdu.
İlçede birkaç gün önce etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Bazı bölgeleri halen karla kaplı ilçede, soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Kırağıyla kaplanan ağaçlar, güzel manzaralar oluşturdu.
Ayrıca bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
