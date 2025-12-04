Habertürk
        Ağrı Haberleri

        Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle ağaçlar kırağı tuttu

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaçlar, güzel manzara oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:32 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:32
        Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle ağaçlar kırağı tuttu
        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaçlar, güzel manzara oluşturdu.

        İlçede birkaç gün önce etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Bazı bölgeleri halen karla kaplı ilçede, soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

        Kırağıyla kaplanan ağaçlar, güzel manzaralar oluşturdu.

        Ayrıca bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

