Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edilen 85 araç hizmete girdi

        Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına alınan 85 aracın hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 18:38 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edilen 85 araç hizmete girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına alınan 85 aracın hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Mustafa Koç, Valilik önündeki törende yaptığı konuşmada, araçların 69'unun emniyet teşkilatına, 16'sının ise jandarma teşkilatında kullanılacağını söyledi.

        Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yakın takibi sayesinde kente kazandırılan 85 aracın teslimini gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek, "Devletimizin her kurumunda olduğu gibi kolluk birimlerimizde de hizmet kapasitesinin artırılması, teknik imkanların güçlendirilmesi ve personelimizin görevini daha etkin yerine getirebilmesi için yapılan bu destek, milletimizin huzuruna verilen önemin açık bir göstergesidir." dedi.

        Türkiye Yüzyılı'nın daha güvenli şehirlerin, daha huzurlu bir toplumun ve daha güçlü bir devletin yüzyılı olacağını anlatan Koç, şunları kaydetti:

        "Bizler, bu modern araçlarla birlikte zehir tacirlerine, hırsıza, dolandırıcıya ve şehir eşkıyalarına Ağrı’da nefes aldırmamak için var gücümüzle, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Suç ve suçluyla mücadelede kararlığımız her zamankinden daha güçlüdür. Kamu düzenini, huzuru ve güvenliği sağlamak, devletimizin bize emanet ettiği bu şehirde her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak en büyük görevimizdir."

        Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle devam eden programda kurban kesildi.

        Programa Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve il protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Ağrı'da güvenlik güçlerine 85 yeni araç teslim edildi
        Ağrı'da güvenlik güçlerine 85 yeni araç teslim edildi
        Ağrı Valisi Koç: "Devletin gücü ve kararlılığı her şartta sahadadır
        Ağrı Valisi Koç: "Devletin gücü ve kararlılığı her şartta sahadadır
        Patnoslu öğrenciler "Toti ile Poti" oyununu izledi
        Patnoslu öğrenciler "Toti ile Poti" oyununu izledi
        Ağrı-Erzurum kara yolunda karla mücadele çalışması
        Ağrı-Erzurum kara yolunda karla mücadele çalışması
        Ağrı'da kaybolan altın bileklik jandarma personeli tarafından sahibine tesl...
        Ağrı'da kaybolan altın bileklik jandarma personeli tarafından sahibine tesl...
        Öğretmenler arası futbol turnuvası başladı
        Öğretmenler arası futbol turnuvası başladı