        Ağrı-Erzurum kara yolunda karla mücadele çalışması

        Ağrı-Erzurum kara yolunda karla mücadele çalışması

        Kar yağışının etkili olduğu Ağrı-Erzurum kara yolunda karla mücadele çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 20:36 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:36
        Ağrı-Erzurum kara yolunda karla mücadele çalışması
        Kar yağışının etkili olduğu Ağrı-Erzurum kara yolunda karla mücadele çalışmaları başladı.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, yolun Saç Dağı mevkisinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yüksek rakımlı bölgede görüş mesafesi yer yer azalırken, sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

        Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Ekipler, çalışmaları 5 kamyon, greyder ve loder ile sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

