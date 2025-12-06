Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere yönelik kurslar açıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin yetenek ve ilgi alanlarına yönelik meslek edinmelerini amacıyla çeşitli kurslar açıldı.

İlçede cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli'nin öncülüğünde cezaevindeki hükümlülerin topluma kazandırılmaları, yetenek ve ilgileri doğrultusunda bir meslek sahibi olabilmeleri amacıyla Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle erkek kuaförü, saç metal kalıp imalatı, aşçı çırağı ve yağlı boya resim kursları hayata geçirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları standartlar sistemi doğrultusunda belirlenen kurslarla hükümlülerin tahliye sonrası iş hayatına hazırlanmaları amaçlanıyor.

Cumhuriyet Savcısı Sürezli, kursları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitim ve meslek edindirme faaliyetlerinin ceza infaz kurumlarının temel görevlerinden biri olduğunu belirten Sürezli, "Bu kurslarla, hükümlü kardeşlerimizin ellerine birer sanat, birer meslek vererek, onlara ikinci bir şans tanıyor ve geleceğe umutla bakmalarını sağlıyoruz." dedi.