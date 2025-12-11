Ağrı'da yemek borusu gelişmeyen bebek ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi
Ağrı'da 1 kilo 300 gram olarak dünyaya gelen ve yemek borusu gelişmeyen bebek ambulans uçakla Elazığ'a nakledildi.
Ağrı'da 1 kilo 300 gram olarak dünyaya gelen ve yemek borusu gelişmeyen bebek ambulans uçakla Elazığ'a nakledildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 33. haftada 1 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek Naime Z'ye yemek borusunun tam olarak gelişmemesi (özofagus atrezisi) teşhisi konuldu.
4 günlük bebeğin ileri düzey cerrahi müdahale ve tedavi için Elazığ'a sevkine karar verildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçağa alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.