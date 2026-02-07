Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:58 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

        D.S. idaresindeki 65 NK 695 plakalı yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, olay yerindeki incelemelerinin ardından, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Otobüs, vinç ve iş makineleriyle yapılan yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alandan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Ağrılı boksör Sezgin Acar Türkiye üçüncüsü oldu
        Ağrılı boksör Sezgin Acar Türkiye üçüncüsü oldu
        Patnos'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
        Patnos'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
        Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
        Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
        Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
        Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
        Ağrılı öğrenciler depremden etkilenen arkadaşlarına mektup gönderdi
        Ağrılı öğrenciler depremden etkilenen arkadaşlarına mektup gönderdi
        Ağrı'da bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi