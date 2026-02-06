Ağrı'da bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat ve narkotik çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir şüphelinin evine yönelik operasyon yapıldı.
Adreste arama yapan ekipler, 4 kilo 198 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 1 şüpheliyi de gözaltına alındı.
