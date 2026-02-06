Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 20:32 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:32
        Ağrı'da bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat ve narkotik çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir şüphelinin evine yönelik operasyon yapıldı.

        Adreste arama yapan ekipler, 4 kilo 198 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 1 şüpheliyi de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

