        Ağrı'da nehir ve dereler buzla kaplandı

        Ağrı'da nehir ve dereler buzla kaplandı

        Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle Murat Nehri ve dereler buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 10:10 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:10
        Ağrı'da nehir ve dereler buzla kaplandı
        Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle Murat Nehri ve dereler buzla kaplandı.


        Zorlu kış koşulları şehirde yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk havaların etkili olduğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        İl merkezinden geçen Murat Nehri ve derelerin yüzeyi buz tuttu.

        Buzla kaplı nehir ve dereler dronla görüntülendi.

