        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da öğrenciler karda Türk bayrağı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:33 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:33
        Ağrı’nın Taşlıçay ilçesindeki köy okulunda öğrenciler, boyalarla karın üzerine Türk bayrağı yaptı.

        İlçeye bağlı Düzgören İlkokulu ve Ortaokulu'nda "bayrak sevgisi" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda öğrenciler, okul bahçesindeki karı düzelterek bayrak çalışması için zemin hazırladı.

        Alan, öğretmenlerin yardımıyla gıda boyalarıyla renklendirilerek ay-yıldızlı Türk bayrağına dönüştürüldü.

        Karla kaplı alanda oluşturulan bayrak, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

