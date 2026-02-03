Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da kar etkili oldu

        Ağrı'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 18:53 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:53
        Ağrı'da kar etkili oldu
        Ağrı'da kar yağışı etkili oldu.

        Kentte iki gündür devam eden yağmur, akşama doğru yerini kara bıraktı.

        Yağışın ardından kent yeniden beyaza büründü.

        Kar nedeniyle kara yollarında oluşan buzlanma ulaşımı aksattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

