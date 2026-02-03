Ağrı'da kar etkili oldu

Ağrı'da kar yağışı etkili oldu. Kentte iki gündür devam eden yağmur, akşama doğru yerini kara bıraktı. Yağışın ardından kent yeniden beyaza büründü. Kar nedeniyle kara yollarında oluşan buzlanma ulaşımı aksattı.

