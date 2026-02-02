Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'daki kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı

        Ağrı'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 22:51 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'daki kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Yapılan operasyonlarda ilgili adreslerde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 1688 litre akaryakıt, 38 bin 800 boş makaron, 16 bin 500 dolu makaron, 4 bin 510 paket sigara, 45 kilogram kıyılmış tütün, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 3 tütün doldurma makinası ve 157 fişek ele geçirdi.

        Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

        Şahıslardan biri işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Patnos'ta hayat durma noktasına geldi
        Patnos'ta hayat durma noktasına geldi
        Ağrı'da okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı
        Ağrı'da okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı
        Ağrı'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi 1 kişiyi yaraladı
        Ağrı'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi 1 kişiyi yaraladı
        Ağrı'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi araca zarar verdi
        Ağrı'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi araca zarar verdi
        Diyadin esnafı güven tazeledi
        Diyadin esnafı güven tazeledi
        Ağrı'da çatıdan akan kar kütlesinin altında kalıp, yaralandı (2)
        Ağrı'da çatıdan akan kar kütlesinin altında kalıp, yaralandı (2)