Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Baharın müjdecisi leylekler kışın ortasında Ağrı'ya geldi

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kış mevsiminin sert geçtiği ve karla kaplı olan Ağrı'ya baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin mevsiminden önce gelmesi dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:00 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baharın müjdecisi leylekler kışın ortasında Ağrı'ya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kış mevsiminin sert geçtiği ve karla kaplı olan Ağrı'ya baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin mevsiminden önce gelmesi dikkati çekti.

        Soğuk hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, son günlerde etkili olan yağmurla birlikte leylekler görüldü.

        8 leylekten oluşan sürü, Eski Van Caddesi'nde bulunan yüksek katlı bir binanın çatısına kondu. Leylekler, dronla görüntülendi.

        - "Kışın ortasında leyleklerin neden geldiğine anlam veremedik"

        Yöre sakinlerinden İhsan Adıgüzel, AA muhabirine, kış ortasında leylek sürüsünü görmenin kendilerini şaşırttığını söyledi.

        Leyleklerin kente renk kattığını dile getiren Adıgüzel, "Yağmur yağıyor, leylekler kentimize geliyor. Kışın ortasında leyleklerin neden geldiğine anlam veremedik. Göç yolundayken yollarını mı şaşırdılar, ya da başka bir durum mu söz konusu bilmiyoruz. 8 leylek saydım. Grup halinde uçuyorlar, binanın çatısına kondular." diye konuştu.

        Leyleklerin kente heyecan getirdiğini kaydeden Adıgüzel, "Şubat ayında yağmurun yağması ve aynı anda leyleklerin gelmesi şaşırttı. Normalde leylekler nisan-mayıs aylarında gelir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Ağrı'da devrilen kar küreme ve tuzlama aracındaki işçi yaralandı
        Ağrı'da devrilen kar küreme ve tuzlama aracındaki işçi yaralandı
        Kar ve tipi, Tendürek geçidini kapattı Mahsur kalan yolcuların yardımına Kı...
        Kar ve tipi, Tendürek geçidini kapattı Mahsur kalan yolcuların yardımına Kı...
        Ağrı'da hastanın böbreğindeki taşlar 295 parça halinde başarıyla çıkarıldı
        Ağrı'da hastanın böbreğindeki taşlar 295 parça halinde başarıyla çıkarıldı
        Ağrı'da kar etkili oldu
        Ağrı'da kar etkili oldu
        Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek: "Kapımız öğretmenlerimize her zaman açık"
        Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek: "Kapımız öğretmenlerimize her zaman açık"
        Daha önce 21 kez böbrek taşı operasyonu geçiren hastadan 295 taş çıkarıldı
        Daha önce 21 kez böbrek taşı operasyonu geçiren hastadan 295 taş çıkarıldı