        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da köy okulundaki öğretmenler öğrencileri için iftar sofrası hazırladı

        Ağrı'da köy okulunda görev yapan öğretmenler, okulda düzenledikleri iftarda öğrencileriyle bir araya geldi.

        Giriş: 12.03.2026 - 23:11 Güncelleme:
        Merkeze bağlı Eskiharman köyünde, Eskiharman Ortaokulu Müdürü Mehmet Yeşilbaş koordinasyonunda, "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler kapsamında öğrencilere iftar programı düzenlendi.


        Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin yemek desteği verdiği etkinlikte, okulun koridorunda iftar sofraları hazırlandı.

        Yaklaşık 35 öğrenci ve öğretmenin iftar yapıp sohbet ettiği etkinlikte, öğretmenler ayrıca öğrencilere tatlı ve çiğköfte de ikram etti.

        Öğrenciler etkinlikten dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.

        Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

