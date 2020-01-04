Ağrı’da yoğun kar yağışı

Güvenlik Uzmanı Ağar: "Ya İran siner ya kıyamet kopar!"

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Ağrı'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde yağan kar, sürücülere zor anlar yaşatırken Karayolları Genel Müdürlüğü yol tuzlama çalışmalarına başladı. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken AğrıHamur karayolunda emniyet ekipleri sürücülere yolda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

AĞRI 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:03

YATSI 18:27

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