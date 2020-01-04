Ağrı’da yoğun kar yağışı

Ağrı'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde yağan kar, sürücülere zor anlar yaşatırken Karayolları Genel Müdürlüğü yol tuzlama çalışmalarına başladı. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken AğrıHamur karayolunda emniyet ekipleri sürücülere yolda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
AĞRI
04 Ocak 2020 Cumartesi
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