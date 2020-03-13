Ağrı'da okullarda korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında il merkezi, ilçeler ve köylerdeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü il genelindeki bütün okullarda "Okullarda Eş Zamanlı Hijyen Uygulaması” sloganıyla çalışma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan dezenfekte ekibi, il merkezi, ilçeler ve köylerde eş zamanlı olarak okullara giderek öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıflar, lavabo ve pansiyondaki yatakhaneleri ilaçladı. İl genelindeki 968 okuldan 517'sini dezenfekte ederek temizleyen ekiplerin, hafta sonu tatili ve diğer günlerde okulların tamamını dezenfekte edeceği belirtildi.

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