Bayrama PKK'nın kaçırdığı çocukları ile birlikte girmek istiyorlar (2)

<br>'HDP, PKK EVİMİ YIKTI'<br>HDP Diyarbakır il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından 25 Mart 2015 tarihinde dağa kaçırılan kızı Çiğdem için nöbet tutarken, koronavirüs salgını nedeniyle memleketi Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyüne dönen Yasin Kaya (47), Savcı Sayan aracılığıyla telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a teşekkür etti.<br>Ağrı Anadolu Lisesi 3'üncü sınıfta okurken kızı Çiğdem´in kaçırıldığını söyleyen 8 çocuk babası Yasin Kaya (47), yaşadıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini şöyle anlattı:<br>"Kızım Ağrı Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Ben de köyde yaşıyordum. Kendi köyümdeki okulda çalışıyordum. Pansiyon müdürü beni aradı; Yasin Bey kızınız evde mi? İki gündür kızınız yok dedi. Ben de neden hemen haber verilmediğini sordum. Taksi tutup, Ağrı'ya gittim. Polise haber verdim. Çocuk şube bir araştırma yaptı. PKK, kızımı zorla kaçırıp, götürdü. Beş yıldır kızımı arıyorum ama bulamadım. Yolunu gözlüyorum. HDP Diyarbakır il binası önünde eylemime devam edeceğim. 7 ay orada eylem yaptım. HDP'den, PKK'dan kızımı almadan oradan geri dönmeyeceğim. Dün de bana bir sürpriz oldu. Çok memnum oldum. Sayın Cumhurbaşkanım ile telefonla görüştüm. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız, 'İnşallah en kısa zamanda kızına kavuşursun. Kaç çocuğun var?' diye sordu. '8 çocuğum var, okuyorlar' dedim. Her zaman Cumhurbaşkanım, Türkiye Cumhuriyeti ve devletimiz yanımızda. Devlet bizim devletimiz. Kızımdan hiç haber alamadım. Sanki yer yarıldı içine girdi. Kızım eğer beni görüyorsan duyuyorsan, kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol. Evine geleceksin, tekrar seni okula göndereceğim. Seni okutacağım. Hani diyordun, 'Baba ben Türkçe öğretmeni olmak istiyorum.' Gel yine oku, Türkçe öğretmeni ol, oku çocuklara ders, eğitim ver. İnşallah olur, çok da memnun olurum. İnşallah kızım gelir. İnşallah bayramdan önce kızıma kavuşacağım. Çok yıprandım, zorluk çektim. PKK, HDP evimi yıktı. Benim evimi yıkan onlar. Kızımı kaçırdılar, benden ne istediler? Ben kızımı okula gönderdim. Kızımı kaçırdılar, götürdüler. Kızım çok bilgiliydi, çok akıllıydı. PKK ile ailemizin alakamız yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız."Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/TAŞLIÇAY (Ağrı), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Taşlıçay Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU<br>2020-05-02 14:11:26<br>

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