Şehit annesi unutulmadı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları, şehit Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı evinde ziyaret etti. 17 yıldır evlat acısı çeken anne, ziyaretin ardından oğlunun mezarına giderek, dua etti.<br>Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, 16 Eylül 2003 tarihinde, Siirt'in Baykan ilçesinde şehit olan polis memuru Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı, bayram sabahı, Hamur ilçesindeki evinde ziyaret etti. Polisler, getirdikleri hediyeleri verip, Günay'ın bayramını kutladı.<br>Azize Günay, ziyaretin ardından oğlu Yıldırım Günay'ın mezarına gitti. Acılı anne, oğlunun mezarı başında dua edip, Kuran'ı Kerim okudu.DHA-Genel Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR<br>2020-05-24 13:46:16<br>

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