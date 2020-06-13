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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tandıra düşen minik Ayşegül'de hayatını kaybetti

İHA

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki minik Ayşegül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tandıra düşen minik Ayşegül'de hayatını kaybetti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki minik Ayşegül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aşağı Toklu köyünde ikamet eden 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada, yanında bulunan iki yaşındaki kızı Ayşegül tandıra düşmüştü. Küçük kızını kurtarmak isterken tandıra düşen anne Ergül, olay yerinde hayatını kaybederken, olayı fark eden köylüler tarafından tandırdan çıkarılan ve vücudunda derin yanıkların bulunduğu minik Ayşegül ise ağır yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Minik Ayşegül, bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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