Öğretmenleri, gülle karşıladılar

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı'nın Hamur ilçesine yeni atanan öğretmenleri, Hamur Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, gül ve kitap ile karşıladı.

İlçeye yeni atanan öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlüğüne girerken ateşleri ölçülüp el dezenfektenini kullandıktan sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç tarafından karşılandılar. Öğretmenleri gül ile karşılayan Milli Eğitim Müdürü Karakoç yaptığı açıklamada: "İlçemize yeni atanan meslektaşlarımızı en güzel şekilde karşılama geleneğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Onlardan çocuklarımıza yansıyacak ışık ve sinerji ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır"dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.