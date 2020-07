Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

2017 yılında göreve başladığı Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinden 2020 kaymakamlar kararnamesi ile Rize'ye Vali Yardımcısı olarak atanan Kaymakam Gülhani Ozan Sarı’ya yapılan uğurlama programı uzun yıllar hafızalarda yer edecek.

Göreve başladığı ilk andan itibaren içindeki vatan, devlet ve millet sevdasıyla yaptığı çalışmalarla taraflı tarafsız her kesin gönlünde taht kuran Kaymakam Gülhani Ozan SARI için veda programı düzenlendi.

Eleşkirt hükümet konağı önünde sevenleri ile helalleşen Sarı burada yaptığı konuşmada çok sevdiği Eleşkirt halkından ayrılacak olmanın verdiği hüzünle sürekli duygusal anlar yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.

Yüzlerce aracın eşlik ettiği konvoy ile Erzurum il sınırına kadar Kaymakam Sarı’ya sevenleri eşlik etti.

Eleşkirt ilçesinde göreve başladığı 2017 yılından itibaren 3 yıl boyunca kültür ,sanat ,spor ,köylerdeki çalışmaları ile her kesimin taktirini kazanan Kaymakam Gülhani Ozan Sarı’yı başta gençler olmak üzere Eleşkirt halkı çok sevdi.

Kaymakam Sarı’nın yaptığı Eleşkirt Sanat Merkezi ile müzik,fliografi resim gibi bir çok alanda çocuklara kurslar açıldı. Atıl metruk halde kullanılmayan bir binada yaptığı çalışmalar ile yeniden hayat bulan bireysel sporlar merkezi ile ,güreş ,tenis ,okçuluk gibi bir çok bireysel spor alanında kurslar açılarak çocuklar için yeni dünyalar inşa edildi. Eleşkirt spor kulübü ile bir çok başarıya imza atıldı. Eleşkirt sahasının yeniden dizayn edilmesi ile birlikte ;atletizm pist alanı ve parke taşlarıyla muazzam bir görünüme ulaşan Eleşkirt sahası ilçe halkı ve gençliğin sosyal anlamda nefes almasını sağladı. Yaklaşık 10 yıldır tamamlanamayan kapalı spor salonu Kaymakam Sarı’nın girişimleri ile ikili ilişkiler sayesinde yapımına devam edildi. Yenilenen haliyle sınavlara hazırlanan öğrenciler için kalite standartlarının üstünde bir kütüphane yapıldı. Kullanılmayan atıl haldeki bir kazan dairesi yapılan çalışmalar ile cep sinemasına çevrildi. Gençlik yapılan bu çalışmaların yanında her Cuma namazını ilçe merkezi ya da köylerde eda eden Kaymakam sarı ilçe halkı ve köylerdeki vatandaşlarla sürekli bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

İlçe merkezinde sürekli esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek toplumun her yaş gurubundan bireyleri ile bir araya geldi. Eleşkirt kaymakamı Gülhani Ozan Sarı’nın Vefa Sosyal Destek gurubundaki başarılı çalışmaları da yine taktir topladı.

