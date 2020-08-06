Hamur’da iki aile arasında kavga: 10 yaralı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde bulunan Kümbet Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak edinilen ilk bilgilere göre, akraba olan iki aile arasında geçmişte yaşanan bir husumet nedeniyle kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.