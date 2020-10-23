Erbaş, Patnos'ta Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı



Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ağrı´nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii´nin açılışını yaptı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Selçuklu Mimarisi ile yapılan ve temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş´ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış törenine Erbaş´ın yanı sıra Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dua okunup, kurban kesilen törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerden çocuk sesinin eksik olmasını istemediklerini belirterek ,"Bugün burada, bu camiyi yapmakla ve bu caminin içerisinde mektebi inşa etmekle, peygamber efendimizi daha iyi tanıma ve Kuran'ı daha iyi öğrenme ve yeryüzünde iyiliğin uzanmadığı hiçbir yer kalmasın ruhuyla gençlerimizi yetiştirmeliyiz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Mevlid-i Nebi Haftası başlıyor. Çarşamba günü mevlit gecesi. Bu yıl, hafta kapsamında peygamberimiz ve çocuk konusunu işleyeceğiz. Camilerimiz çocuk sesleri ile coşsun istiyoruz. Evlerimizde çocuklarımız önce Allah ve peygamberimizin ismini öğrensin istiyoruz. Onun için bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası´nda peygamberimiz ve çocuk konusunu işleyeceğiz. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Bu camide ismi ilelebet yaşayacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a teşekkür ediyoruz. Allah herkese ismi camilerde yaşayan kul olmayı nasip eylesin" dedi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan´ın da birer konuşma yaptığı törende, Recep Tayyip Erdoğan Camii kurdele kesilerek açıldı. Camide ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Erbaş, cuma namazının ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Toplantı Salonu'nda düzenlenecek konferansa katılmak üzere il merkezine gitti.FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Patnos Ramazan DEMİR

2020-10-23 14:57:59



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