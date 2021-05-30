Ağrı’da Eren-15 Operasyonunda bir jandarma personeli şehit oldu

İçişleri Bakanlığı:"AğrıDoğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz."



Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Eren15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir jandarma personeli şehit oldu.



Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen Eren15 Operasyonu kapsamında Ağrı Dağı eteklerinde teröristlerce yaşanan çatışma sonucunda bir jandarma personeli ağır yaralandı. Helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan jandarma personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin Kars doğumlu Uzman Çavuş Hüseyin Keleş olduğu bilgisi edinildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.