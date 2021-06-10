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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’ya dev yatırımın temeli atıldı

İHA

Ağrı’ya dev yatırımın temeli atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı Valisi Osman Varol, Bakanlık bürokratları, Koza Altın İşletmeleri yöneticilerinin katılımı ile Ağrı ili Diyadin İlçesi Mollakara köyünde Koza Altın İşletmeleri tarafından Altın Üretim Tesisinin temeli atıldı.
‘İlimize yatırım yapılması ve insanlarımıza ekmek kapısı açılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.’
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi yaptığı açıklamada, “24. Dönem Milletvekilliğim sürecinde de takip ettiğimiz Mollakara Projesinin temelini bugün ilimize teşrif eden, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve AK Parti Grup Başkanvekilimiz Mustafa Elitaş ile birlikte atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Ülke ekonomimize ve ilimize büyük katkı ve istihdam sağlayacak dev projeye destek ve katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımız ve TMSF Başkanımıza teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hızlandırılan Çevresel Etki Değerlendirme çalışması ve fizibilite çalışmaları dahil olmak üzere takip ettiğimiz projede; bugüne kadar 197 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl sondaj çalışmalarının numuneleri Avustralya’ya gönderilmiş, gelen sonuçların olumlu olmasıyla Koza Altın bünyesinde tesisin kurulması için çalışmalara hız verilmişti.
10 Haziran 2021 tarihinde bugün temel atma töreni gerçekleştirdiğimiz Diyadin İlçemiz sınırlarında bulunan Mollakara Altın Gümüş Üretim Tesisi projesinde üretim tesisinin inşaatına başlanması ile birlikte 2022 yılı son çeyreğinde ilk altın gümüş dökümü yapılacak.
"Burası ekmek kapısı haline gelecek"
Üretim tesisi ve madende toplam 500 kişilik istihdam sağlanacak. Buna ek olarak madencilik sektöründe dolaylı istihdam çarpanı 4.6 olması sebebiyle bölgede ek olarak 2.300 hemşehrimize de fayda sağlanacak, ekmek kapısı olacak.
Yaklaşık maliyetinin 160 milyon dolar olacağı tesisin, yeni sondaj arama çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanarak altın rezerv miktarının artırılması ve işletme ömrünün 20 yıla kadar çıkarılmasını hedefliyoruz.
Tesisin ülkemiz ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İstihdam odaklı tesislerin daha fazla açılması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.
İlimizin var olan potansiyelini en verimli şekilde değerlendirerek; yatırım, istihdam ve iş gücü alanlarında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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