AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, yeni öğretmenevini ziyaret etti

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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Burçin Uysal Öğretmenevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte Doğubayazıt Ortadirek İlkokulunda görevi sırasında okulda çıkan yangında öğrencisini kurtarmak isterken şehit olan Öğretmen Burçin Uysal'ın isminin verildiği, yapımı tamamlanarak hizmete başlayan öğretmenevini ziyaret etti. Yeni öğretmenevinin bölümlerini gezerek bilgi alan AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, "Yeni Öğretmenevi ilimize hayırlı olsun"dedi. Ziyaret sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaret anısına AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'ye hediye takdim etti.

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