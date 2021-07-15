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Prof. Dr. Karabulut’tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

İHA

Prof. Dr. Karabulut’tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut mesajında şu ifadelere yer verdi;
“15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, hükümetimizin kararlı duruşu ve en önemlisi aziz Milletimizin ülkesine, devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla varlığımıza, istikbalimize ve inançlarımıza darbe vurmak isteyenlere karşı hep birlikte mücadele ederek; birlik ve beraberliğimiz sayesinde nelerin başarılabileceğini bütün dünyaya göstermiştir.
Bu millet, tankın, topun, tüfeğin, uçağın karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilmiş, bu yüce millet, şehitleriyle ve gazileriyle 15 Temmuz gecesi cesaret, dirayet, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmıştır.
Tarihin her döneminde yaşanan büyük savaşlarda aziz ecdadının izinde yürümekten gurur duyan ve bunu görev addeden vatan evlatları var oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, hep birlikte 15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız.
Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, terör belasından kurtulmak için büyük mesafe katedebilmiştir. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu güzel ülke, içimizdeki hainleri ayıklayarak, artık 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün öncesinden daha güçlüdür.
Bu vesile ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bayrağımız, vatanımız ve devletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize saygılarımı ve şifa dileklerimi sunuyorum.”

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