Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii göz kamaştırıyor

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Ağrı’nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Patnos ilçesinde temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. İlçe merkezinde adeta bir başyapıt gibi yükselen ve Süleymaniye Camii’ni anımsatan cami, günbatımı ve akşam manzarasıyla havadan dron ile görüntülendi.

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