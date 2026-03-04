Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Doğubayazıt'ta Kızılay gönüllüleri yaşlı kadının evini temizleyerek bayrama hazırladı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, engelli oğluyla yaşayan 76 yaşındaki kadının evini temizleyip Ramazan Bayramı'na hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:48
        Doğubayazıt'ta Kızılay gönüllüleri yaşlı kadının evini temizleyerek bayrama hazırladı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, engelli oğluyla yaşayan 76 yaşındaki kadının evini temizleyip Ramazan Bayramı'na hazırladı.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle yılın 12 ayı ihtiyaç sahiplerine giyim, gıda, yemek, yakacak, alışveriş kartı başta olmak çeşitli yardımlarda bulunuyor.

        Şube bünyesinde çalışmalara destek veren gönüllüler, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, engelli oğluyla tek başına yaşayan 76 yaşındaki Rabia Tekdemir'in evini ziyaret etti.

        Gönüllüler, evde temizlik yapıp halıları dışarı çıkarıp tozunu aldı, bulaşıkları yıkadı, sobayı doldurdu.

        Evi baştan sona temizleyerek bayrama hazırlayan gönüllüler, Tekdemir ile sohbet edip vakit geçirdi.

        Gönüllülerden Esma Tilaver, amaçlarının sadece bir evi temizlemek değil, yaşlıların yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi.

        Yaşlıların evlerine gidip onlarla iftar da yaptıklarını belirten Tilaver, evde temizlikten hem kendilerinin hem de yaşlıların mutluğu olduğunu anlattı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

