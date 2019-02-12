Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 13-14-15-16 Şubat 2019 tarihlerinde ilimiz mülki sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) bu içerikle açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek tüm toplantı ve toplanmalar ile basın açıklaması, oturma eylemi gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.