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Ahıska Türkleri kimdir, nasıl sürgün edildiler?

Sovyetler Birliğinin lideri Stalin, 14 Kasım 1944'te, Gürcistan'ın Türkiye sınırına yakın bölgesi Ahıska'da yaşayan Türkleri birkaç saat içinde trenlere doldurarak sürgüne gönderdi. Sürgünden yıllar geçse de Ahıska Türkleri sürgünü ve kayıplarını hala hatırlıyor.

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  • Ahıska Türkleri kimdir, nerede yaşarlar, nereden geldiler, nasıl sürgün edildiler?

    Dışişleri Bakanlığının ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin girişimleriyle Herson'dan çıkarılan 84 Ahıska Türkü ile Rusya'ya daha önce geçiş yapan 4 Ahıska Türkü'nden oluşan kafile, dün Gürcistan-Türkiye arasındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmalarının ardından kara yolu ile Elazığ'a getirildi. Peki, Ahıska Türkleri kimdir, nerede yaşarlar, nasıl sürgün edildiler? İşte, detaylar...

    Fotoğraf AA
  • Ahıska Türkleri kimdir, nerede yaşarlar, nereden geldiler, nasıl sürgün edildiler?

    AHISKA TÜRKLERİ KİMDİR?

    Ahıska Türkleri,Gürcistan'ın güneybatı ucunda, merkezi Ahıska (Ahaltsihe) olan Mesheti bölgesinde yaşayan Müslüman nüfusa 20. yüzyılın ikinci yarısında verilen isimdir. Misket Türkleri olarak da adlandırılırlar.

    Fotoğraf: Ahıska Türkleri, Kaynak AA
  • Ahıska Türkleri kimdir, nerede yaşarlar, nereden geldiler, nasıl sürgün edildiler?

    AHISKA TÜRKLERİ NEREDE YAŞIYOR?

    Bugün Ahıska Türkleri, II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan zorunlu sürgünler nedeniyle eski Sovyetler Birliği'ne , Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, ABD ve Türkiye’de yaşamlarını sürdürüyor. 

    O zamanlar Sovyetler Birliği, Türkiye'ye yönelik bir baskı kampanyası başlatmaya hazırlanmakta ve Joseph Stalin, Türk nüfusunu temizlemek istemektedir.

    Fotoğraf: AA
  • Ahıska Türkleri kimdir, nerede yaşarlar, nereden geldiler, nasıl sürgün edildiler?

    AHISKA TÜRKLERİ NASIL SÜRGÜN EDİLDİ?

    1944'te Ahıska Türkleri, Türkiye sınırından akrabalarıyla iş birliği yapıp kaçakçılık, haydutluk ve casusluk yapmakla suçlanmıştır. Joseph Stalin tarafından 1944'te Gürcistan'dan kovulmuşlar, sınır dışı edilmeden önce ve sonra ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine maruz kalmışlardır.

    Yaklaşık 115.000 Ahıska Türkü Orta Asya'ya sürülmüş ve daha sonra sadece birkaç yüzü Gürcistan'a dönebilmiştir. 1990 yılında Ukrayna'ya göç edenler, mevsimlik işçilerin yaşadığı gecekondu kasabalarına yerleşmişlerdir.

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