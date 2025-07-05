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        Haberler Dünya Ahmed Şara David Lammy ile görüştü | Dış Haberler

        Ahmed Şara David Lammy ile görüştü

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 19:50 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:50
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        Şara Lammy ile görüştü
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        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

        Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Şara, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'yi başkent Şam’da kabul etti.

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katıldığı görüşmede, taraflar, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile işbirliğini güçlendirme yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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