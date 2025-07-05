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        Haberler Gündem Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında

        Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez orman yangını, kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 21:18 Güncelleme: 05.07.2025 - 21:32
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        Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez orman yangını, kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı.

        VATANDAŞLARA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

        Bakan Yumaklı vatandaşlarla hassas olma konusunda çağrısını yineleyerek şu ifadeleri kullandı: Tekrar hatırlatalım; ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yok açabilir.

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        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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