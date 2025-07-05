Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez orman yangını, kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı.

Devam eden 3 orman yangını;

📍 Hatay / Dörtyol

📍 Bursa / Osmangazi

📍 Edirne / Enez,

orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.



Tekrar hatırlatalım; ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 5, 2025

VATANDAŞLARA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Bakan Yumaklı vatandaşlarla hassas olma konusunda çağrısını yineleyerek şu ifadeleri kullandı: Tekrar hatırlatalım; ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yok açabilir.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir