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        Haberler Gündem Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı

        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı

        Beylikdüzü Vergi Denetim Kurulu'nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerinden aralarında olduğu 22 kişi, rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kurum içindeki usulsüzlüklere karışan şüphelilerin yaptığı rüşvet pazarlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:43 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:43
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        Beylikdüzü'nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
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        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Aralık 2024’te başlatılan soruşturma kapsamında Beylikdüzü’ndeki Vergi Denetim Kurulu’nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerin görevlerini kötüye kullanarak maddi menfaat sağladığı ihbar edildi. Gizli tanık ifadelerinde, S.Ç., D.G., T.Y.B. ile kamu görevlisi T.S. ve mali müşavir Ö.G.’nin suç eylemlerine ortak olduğu belirtildi. Ayrıca serbest avukat Y.D.’nin de olaylarla bağlantısı olduğu iddia edildi.

        POLİS OPERASYON BAŞLATTI

        İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada iddiaya göre Beylikdüzü’ndeki Vergi Denetim Kurulu’nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerin ceza korkusuyla sindirip yüksek miktarda rüşvet talep etti. Olumsuz rapor tehdidiyle firmalardan da para istendi. Başsavcılığının talimatıyla, 28 Ocak’ta iletişimin tespiti ve dinlenmesi, 21 Şubat’ta ise teknik takip çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, 59 adet telefon görüşmesi ile çok sayıda kamera görüntüsü elde edildi.

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        KURUM SİSTEMLERİNDEN YETKİSİZ İNCELEME

        Soruşturma kapsamında T.Y.B.’nin yetkisi olmadan kurum sistemleri üzerinden incelemeler yaptığı, şüphelilerin birçok şirket yetkilisi ile irtibata geçtiği tespit edildi. Ayrıca, diğer çalışanlarının da suçlara iştirak ettiği belirlendi. Örgüt üyelerinin, mükellef G.Ç.B.’ye yönelik rüşvet talebinde bulundukları, talep edilen paranın benzinlikte araca giren S.Ç.’ye verildiği de soruşturma dosyasında yer aldı.

        22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Polis ekipleri tarafından 27 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, yaklaşık 3 bin 500 dolar ve dijital materyaller ele geçirildi. 3 şüpheli ise firari olarak arandığı öğrenildi. Gözaltındaki şüpheliler, 30 Haziran’da adliyeye sevk edildi ve 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında ‘rüşvet alma ve verme’, ‘dolandırıcılık’, ‘bilişim sistemine müdahale’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturmayla birlikte Beylikdüzü denetim binasında görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcileri arasındaki usulsüzlüklere karışan personel hakkında gerekli işlemler yapıldı. Soruşturma ise devam ediyor.

        GİZLİ TANIK İFADELERİYLE OPERASYON

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mehmet Emir Arslan’ın talimatlarıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Gizli tanık ifadesinde yer alan iddialar doğrultusunda harekete geçildi. Teknik takip ve etkin soruşturma yöntemleriyle suç eylemleri detaylarıyla ortaya çıkarıldı.

        RÜŞVET PAZARLIĞI KAMERADA

        Öte yandan şüphelilerin rüşvet pazarlığı kamerada yansıdı. Görüntülerde, Beylikdüzü denetim binasında görevli bazı görevlilerin firma yetkilisinden rüşvet aldığı anlar yer alıyor. Görüşmelerde rüşvet talepleri ve suç planları detaylı şekilde yer aldığı görüldü.

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