Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Aralık 2024’te başlatılan soruşturma kapsamında Beylikdüzü’ndeki Vergi Denetim Kurulu’nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerin görevlerini kötüye kullanarak maddi menfaat sağladığı ihbar edildi. Gizli tanık ifadelerinde, S.Ç., D.G., T.Y.B. ile kamu görevlisi T.S. ve mali müşavir Ö.G.’nin suç eylemlerine ortak olduğu belirtildi. Ayrıca serbest avukat Y.D.’nin de olaylarla bağlantısı olduğu iddia edildi.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada iddiaya göre Beylikdüzü’ndeki Vergi Denetim Kurulu’nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerin ceza korkusuyla sindirip yüksek miktarda rüşvet talep etti. Olumsuz rapor tehdidiyle firmalardan da para istendi. Başsavcılığının talimatıyla, 28 Ocak’ta iletişimin tespiti ve dinlenmesi, 21 Şubat’ta ise teknik takip çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, 59 adet telefon görüşmesi ile çok sayıda kamera görüntüsü elde edildi.

REKLAM KURUM SİSTEMLERİNDEN YETKİSİZ İNCELEME Soruşturma kapsamında T.Y.B.’nin yetkisi olmadan kurum sistemleri üzerinden incelemeler yaptığı, şüphelilerin birçok şirket yetkilisi ile irtibata geçtiği tespit edildi. Ayrıca, diğer çalışanlarının da suçlara iştirak ettiği belirlendi. Örgüt üyelerinin, mükellef G.Ç.B.’ye yönelik rüşvet talebinde bulundukları, talep edilen paranın benzinlikte araca giren S.Ç.’ye verildiği de soruşturma dosyasında yer aldı. 22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Polis ekipleri tarafından 27 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, yaklaşık 3 bin 500 dolar ve dijital materyaller ele geçirildi. 3 şüpheli ise firari olarak arandığı öğrenildi. Gözaltındaki şüpheliler, 30 Haziran’da adliyeye sevk edildi ve 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında ‘rüşvet alma ve verme’, ‘dolandırıcılık’, ‘bilişim sistemine müdahale’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturmayla birlikte Beylikdüzü denetim binasında görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcileri arasındaki usulsüzlüklere karışan personel hakkında gerekli işlemler yapıldı. Soruşturma ise devam ediyor.