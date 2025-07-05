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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Zeynep Sönmez'den Wimbledon'a 3. turda veda! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'a 3. turda veda!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rus sporcu Ekaterina Aleksandrova'ya 2-0 yenilerek elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:28
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        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
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        İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında dünya sıralamasında 88. sırada bulunan Zeynep, 18. basamakta yer alan Aleksandrova ile 3. turda karşılaştı.

        İlk sette rakibinin servis oyunlarına cevap veremeyen Zeynep, bu seti 6-3 kaybederek maçta 1-0 geri düştü.

        İkinci sette servis kalitesini artıran ve puan kazandıran vuruşlar yapan milli tenisçi, 5-2 öne geçtiği sette avantajını koruyamadı. Zeynep, "tie-break"e giden seti 7-6, maçı da 2-0 kaybederek organizasyona veda etti.

        Öte yandan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş, Zeynep Sönmez'in mücadelesini yerinde izledi.

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