Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Doç. Dr. Güray Doğan, "Antalya'da deniz seviyesinin yükselmesini görüyoruz. Deniz seviyesi son 10 yılda 7.5 santim gibi bir hızla yükseliyor" dedi.

AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Güray Doğan, son dönemdeki fırtına, hortum ve yangınlara dikkati çekerek, köklerinden sökülmüş, araçlar üzerine düşen ağaçlar gördüğünü, naylonu yırtılmış, bir yılın emeğinin sular altında kaldığı seralar gördüğünü söyledi.

Su dolu yollar, don vurmuş portakallar gördüğünü aktaran Doç. Dr. Doğan, "Şiddetli orman yangınları gördük. Dev dalgalar gördük, savrulan konteynerler gördük. Buralarda can kayıplarımız oldu maalesef. Tüm bunları aslında iklim değişimine bağlayacağız ama iklim değişimini yaratan da insanoğlu. İklim değişimi dediğimiz zaman su kaynakları, tarım ve enerji sistemleri üzerindeki etkileri değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar yaşamamız için gerekli temel altyapı maddeleri" dedi.

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"YÜZDE 50 DAHA FAZLA SICAKLIK YAŞIYORUZ"

Karbondioksit emisyonlarının dünya bazında arttığını dile getiren Doç. Dr. Doğan, "İklim değişikliği hayatımıza ne getiriyor? Güneş rejiminde dengesizlikler ve karalarla denizler arasındaki sıcaklık farklılıkları, aslında biz bunu Antalya'da çok hızlı, sert bir şekilde yaşıyoruz. Bu da fırtınalara, hortumlara sebebiyet veren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dünya sıcaklık ortalaması 2023 yılında 1,21 santigrat derece yüksekken, 1980 dönemine göre Türkiye'de 1.8 santigrat derece ölçülmüş. Bu da yüzde 50 daha fazla bu sıcaklığı yaşıyoruz anlamını taşıyor. Öte yandan Antalya'da deniz seviyesinin yükselmesini görüyoruz. Deniz seviyesi son 10 yılda 7.5 santim gibi bir hızla yükseliyor" diye konuştu.