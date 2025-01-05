Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ahmed Şara ile Alman Dışişleri Bakanı Baerbock el sıkışmadı: "Sıradan bir el sıkışma beklemiyordum" | Dış Haberler

        Ahmed Şara ile Alman Dışişleri Bakanı Baerbock el sıkışmadı: "Sıradan bir el sıkışma beklemiyordum"

        Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Cuma günü Suriye'ye yaptığı ilk ziyarette Ahmed Şara ile bir araya geldi. Şara ile Baerbock'un el sıkışmaması dikkat çekerken, Baerbock bu konuya ilişkin "Sıradan bir el sıkışma beklemiyordum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 05.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sıradan bir el sıkışma beklemiyordum"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye gerçekleştirdikleri ilk resmi ziyaret kapsamında yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

        Ahmed Şara'nın Baerbock ile karşılaşmasında iki ismin ele sıkışmaması dikkati çekmişti. Bunun ardından konuşan Baerbock, "Sıradan bir el sıkışma beklemiyordum" dedi.

        Baerbock açıklamasında, "Ben geldiğimde bile, burada sıradan bir el sıkışma olmayacağı benim için açıktı. Aynı zamanda benim için açık olan bir diğer şey ortaklarımızla olan diyalog. Fransız Dışişleri Bakanı ellerini uzatmadı. Ve her şeyden önce, ikimiz de kadın hakları meselesinin sadece kadın haklarını ilgilendiren bir mesele olmadığını, kadın haklarının bir toplumun ne kadar özgür olduğunun bir göstergesi olduğunu çok, çok açık bir şekilde belirttik." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anılıyor
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anılıyor
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?