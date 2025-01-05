Ahmed Şara ile Alman Dışişleri Bakanı Baerbock el sıkışmadı: "Sıradan bir el sıkışma beklemiyordum"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye gerçekleştirdikleri ilk resmi ziyaret kapsamında yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Ahmed Şara'nın Baerbock ile karşılaşmasında iki ismin ele sıkışmaması dikkati çekmişti. Bunun ardından konuşan Baerbock, "Sıradan bir el sıkışma beklemiyordum" dedi.

Baerbock açıklamasında, "Ben geldiğimde bile, burada sıradan bir el sıkışma olmayacağı benim için açıktı. Aynı zamanda benim için açık olan bir diğer şey ortaklarımızla olan diyalog. Fransız Dışişleri Bakanı ellerini uzatmadı. Ve her şeyden önce, ikimiz de kadın hakları meselesinin sadece kadın haklarını ilgilendiren bir mesele olmadığını, kadın haklarının bir toplumun ne kadar özgür olduğunun bir göstergesi olduğunu çok, çok açık bir şekilde belirttik." ifadelerini kullandı.