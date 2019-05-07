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Ahmet Ağaoğlu: "Lille ve Manchester United oyuncularımızı izledi"

İHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ü Lille ve Manchester United kulüplerinin izlediğini belirterek, bunun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi

Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, bu sezon iyi bir hava yakalayarak çıkışlarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu sene bir prova, provada eksikleri, noksanları görüyorsunuz. Onları izale ederek, telafi ederek önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Trabzonspor seyrettireceğiz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın" dedi.

"GENÇ YETENEK KIRMIZI HALIDA OLMUYOR"

Ağaoğlu genç oyuncularla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Genç yetenek kırmızı halıda olmuyor, yeşil sahada oluyor. Abdülkadir Ömür'ü izlesinler, genç yetenek neymiş, futbolun yıldızı, süperi neymiş. Ne mutlu bize ki ülkede futbolu izleyen milyonlara bunu bir kez daha gösterdik. Yerlisi yabancısı hepsi benim canım ama Abdülkadir Ömür'ü alnından öpüyorum. Sadece bugün oynadığı oyunla değil, bir takım örümcek tutmuş beyinlere verdiği dersle anlından öpüyorum. Ders böyle verilir."

"LİLLE VE MANCHESTER UNİTED OYUNCULARIMIZI İZLEDİ"

Ağaoğlu, bir basın mensubunun Yusuf ile Abdülkadir Ömür'ü Fransa ekibi Lille ile İngiliz ekibi Manchester United'in izlediğine ilişkin duyumları sorması üzerine, "Bizim oyuncularımızı uzun zamandır izliyorlar. Oyuncularımızın hepsini izliyorlar. Bugün Lille ve Manchester United takımları izledi. Eğer Trabzonspor'u Avrupa'nın önde gelen liglerinin önde gelen kulüplerinin izleme ekipleri izliyorsa bu bile bizim için gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor, Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

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