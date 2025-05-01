Ahmet Büyükcansız’a o gece ne oldu?

Didem Arslan Yılmaz, o güne dair çok önemli bir videoyu yayınladı. Görüntülerde Ahmet ve güreşçi kuzeni Mustafa’nın alkollü şekilde dans ettiği, zaman zaman aralarında gerginlik yaşandığı görülüyor. Görüntünün bir yerinde Mustafa, Ahmet’i eliyle itiyor; bir başka anındaysa Ahmet, karısı Cansu’yu Mustafa’dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ayrıca Mustafa ve Ahmet arasında bir para meselesi konuşuluyor.

Bu görüntülerin ardından Didem Arslan Yılmaz şu soruyu sordu: “Ahmet, kıskançlık krizi kurbanı mı? Yoksa bir alacak-verecek meselesi yüzünden mi hayatını kaybetti?”

REKLAM

Bu sorular şu an merak konusu. Didem Arslan Yılmaz, Mustafa Seçim ve eşi Cansu’ya seslenerek konuşmaları gerektiğini söyledi.

Ahmet Büyükkansız o balkondan atıldı mı, yoksa kendisi mi düştü?