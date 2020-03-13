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Ahmet Hakan'ın eleştirdiği Show TV spikeri Ece Üner'den yanıt

Koronavirüs sebebiyle yapılan fahiş zamlara tepki gösterdiği için Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan tarafından eleştirilen Show Tv Ana Haber Spikeri Ece Üner açıklama yaptı. Üner, "Toplumun kutuplaştığı dönemden geçerken sözlerimi tamamen çarpıtıp, bunu yaparken de büyük haksızlık yaparken, bu yaptığınız sizin tanımladığınız müslümanlığa sığar mı?" şeklinde konuştu

Ece Üner

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de 5 kişide görülmesinin ardından temel ihtiyaç ürünlerine yapılan fahiş zamlarına tepki gösterdiği için Ahmet Hakan'ın eleştirdiği Show TV spikeri Ece Üner açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan eleştirilere yanıt veren Üner şu ifadeleri kullandı:

"Beni anlayanlara gönülden büyük teşekkür. Zira söylediklerimden “namaz kılmak kötüdür” ya da “fırsatçılar namaz kılanlardır” gibi bir sonuç çıkartmak olağanüstü bir çaba ve “meziyet” ister. Bu “meziyet” i gösterebilen sayılı insana da cevabım; 'Anlamak' yalnızca bir 'idrak' sorunu değildir; tersine çoğu kez bir 'niyet' hatta bir 'ahlak' sorunudur"

ECE ÜNER'İN İSYANI: VİRÜS MÜ, FIRSATÇILAR MI?

Show TV'de spikeri Ece Üner, konuyla ilgili haberi sorarken "Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor bilemedik! Koronavirüs geliyor, maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan bilmem kaç katına çıkıyor. Makarna üç katı fiyatına satılıyor. Deprem oluyor ev sahipleri kirayı üç katına çıkarıyor. Ramazan oluyor yiyeceğe zam geliyor. Sorsan hepimiz Müslümanız ama gel gör ki, namaz 5 vakit ahlâk 24 saat farz" diye konuşmuştu.

Üner vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, "İhbar edin, bu bizim vatandaşlık sorunumuz aynı zamanda" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

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