2 | 31

NASA'nın araştırmasına öncülük eden Florida Üniversitesi'nden antropolog Prof. Jeffrey Johnson, "Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var" diyor.