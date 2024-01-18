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2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde İl Başkanlığına seçildi ve 2007 Genel Seçimlerinde 7. sıra milletvekili adayı oldu. 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı seçildi. 2019 mahalli idareler seçimlerinde yeniden seçildiği Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine devam ediyor. Evli ve iki çocuk babası olan Genç, Orta derecede İngilizce ve Arapça biliyor.