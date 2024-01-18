AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç kimdir?
AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Ahmet Metin Genç olarak son dakika açıklanması bekleniyor. Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adayları duyuracak. Bu kapsamda gözler "AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Ahmet Metin Genç'in biyografisi ve siyasi kariyeri...
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde belediye başkan adayları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in olacağı öğrenildi. Peki, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve kariyeri...
AHMET METİN GENÇ KİMDİR?
Ahmet Metin Genç, 1972 Yılında Maçka Ormanüstü Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Genç 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.
2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunan Genç, 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi. Ahmet Metin Genç, 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığına atandı.
2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde İl Başkanlığına seçildi ve 2007 Genel Seçimlerinde 7. sıra milletvekili adayı oldu. 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı seçildi. 2019 mahalli idareler seçimlerinde yeniden seçildiği Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine devam ediyor. Evli ve iki çocuk babası olan Genç, Orta derecede İngilizce ve Arapça biliyor.