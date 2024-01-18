Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mehmet Öntürk kimdir? AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk nereli ve kaç yaşında?

        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir?

        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mehmet Öntürk olarak son dakika açıklanması bekleniyor. Bugün saat 14.00'te Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti belediye başkanı adaylarını resmen duyuracak. Bu noktada gözler "AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Mehmet Öntürk'ün biyografisi ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yerel seçimler için geri sayım başlamış durumda. 31 Mart'ta düzenlenecek seçimlerin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Mehmet Öntürk olacağı öğrenildi. Peki, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve kariyeri...

        2

        MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?

        Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970’te Hatay Kırıkhan’da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Yüksel’dir.

        İktisatçı, Sanayici, Çiftçi; Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdi. Tarım ve Tarıma Dayalı İşletmecilik Yapmaktadır. Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

        3

        2002-2007 Yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı Görevinde bulundu. 24. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili seçildi. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Çevre ve KİT Komisyonu Üyeliklerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

        4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Kül tablası silah sayıldı! Hapis çıktı
        Kül tablası silah sayıldı! Hapis çıktı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok