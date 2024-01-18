AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir?
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mehmet Öntürk olarak son dakika açıklanması bekleniyor. Bugün saat 14.00'te Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti belediye başkanı adaylarını resmen duyuracak. Bu noktada gözler "AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Mehmet Öntürk'ün biyografisi ve siyasi kariyeri...
Yerel seçimler için geri sayım başlamış durumda. 31 Mart'ta düzenlenecek seçimlerin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Mehmet Öntürk olacağı öğrenildi. Peki, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve kariyeri...
MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?
Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970’te Hatay Kırıkhan’da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Yüksel’dir.
İktisatçı, Sanayici, Çiftçi; Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdi. Tarım ve Tarıma Dayalı İşletmecilik Yapmaktadır. Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
2002-2007 Yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı Görevinde bulundu. 24. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili seçildi. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Çevre ve KİT Komisyonu Üyeliklerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.