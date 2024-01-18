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Yerel seçimler için geri sayım başlamış durumda. 31 Mart'ta düzenlenecek seçimlerin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Mehmet Öntürk olacağı öğrenildi. Peki, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve kariyeri...