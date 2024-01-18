Haberler Gündem AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç kimdir? Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli, ne doktoru?

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç olarak netleşti. Bugün saat 14.00'te Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanı adaylarını resmen açıklayacak. Bu noktada gözler "AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Memduh Büyükkılıç'ın hayatı ve siyasi kariyeri... Habertürk Giriş: 18.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:37 facebook

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31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimlerde yarışacak adaylar belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını duyuracak. AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Memduh Büyükkılıç olacağı öğrenildi. Peki, Memduh Büyükkılıç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, biyografisi ve kariyeri...

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MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR? 25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de (Şıhlı) doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı.